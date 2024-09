Honor Magic V3 | il pieghevole più sottile al mondo che ridefinisce il concetto di portabilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)ha lanciato ufficialmente il suo nuovo smartphone, l'V3, definendolo come il dispositivo foldable piùal. Questo gioiello tecnologico promette di rivoluzionare il mercato dei pieghevoli con il suo design ultra-e le sue specifiche all'avanguardia. Design rivoluzionario L'V3 si distingue per il suo profilo incredibilmente: Spessore da chiuso: 9,2 mm Spessore da aperto: 4,35 mm Peso: 226 g Queste dimensioni lo rendono paragonabile a uno smartphone tradizionale in termini di, superando le barriere che hanno finora limitato l'adozione di massa dei dispositivi pieghevoli.