Guerini a tempo ma concentrato | L’obiettivo è consolidare l’Ancona

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Baratterei qualsiasi cosa a fine anno per avere un club solido e in in grado di costruire una squadra degna di salire di categoria. Se non riuscirò nel mio intento, vorrà dire che avrò fallito: ma vi garantisco che i nostri giocatori usciranno sempre dal campo con la maglia sudata". Vincenzo, presidente onorario e direttore dell’area tecnica del, ha ben chiara quale sia la sua missione. Lui, che due mesi fa venne proclamato dal sindaco Silvetti quale uomo immagine della ripartenza del calcio anconetano. E infatti, il mister della Serie A del ‘92, nella conferenza stampa organizzata alla vigilia dell’inizio del campionato, parla più da tifoso che non da presidente e non potrebbe essere altrimenti: "Innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco e i soci per aver permesso la ripartenza della società, senza di loro a quest’ora starei ancora al mare in Sicilia.