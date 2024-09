Francesco chiude l’era ruiniana di Betori | il nuovo capo dei vescovi in Toscana è il suo pupillo Lojudice che è così papabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Fino a qualche anno fa Siena era il palio e il Monte dei Paschi, ma da un po’ di tempo, da quando papanel 2019 ci ha inviato come arcivescovo un suo, Augusto Paolo, 60 anni compiuti il 1 luglio scorso, nominandolo subito cardinale, riaffiora nei senesi il fascino discreto del potere religioso. A fine agosto nella città che ha dato i natali a santa Caterina si sono celebrati i suoi quattro papi: Alessandro III, Pio II, Pio III e Alessandro VII. E nella rosa dei possibili successori di papafigura anchee in questa prospettiva la sua nomina a presidente della Cet, la conferenza episcopale, ne rafforza le possibilità. Spesso le nomine delle presidenze episcopali regionali sono abbastanza di routine. Non nel caso dellaperò.