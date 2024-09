Francesca Carocci la difesa dell’ospedale | Gli esami al pronto soccorso hanno escluso diagnosi di infarto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Glicategoricamenteunadimiocardico acuto”. E’ ladell’Aurelia Hospital di Roma, dove lo scorso febbraio è morta l’attrice. La 28enne si era recata alperché accusava una dolorosa fitta al petto. L’avevano rimandata a casa con una prescrizione di antidolorifici. E’ deceduta dopo 48 ore e la Procura, dopo la denuncia dei familiari, ha avviato un’indagine per omicidio colposo. “La giovane – si legge in una nota– all’accesso in, in data 28 febbraio 2024, è stata sottoposta a tutti glied accertamenti clinici, completi ed approfonditi, richiesti per la sintomatologia presentata dalla paziente. Tali accertamenti, accuratamente valutati dall’équipe di cardiologia della struttura,categoricamenteunadimiocardico acuto”.