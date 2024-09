Fondi per assumere funzionari negli enti locali c’è tanto Sannio | il plauso di Matera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Accogliamo con grande soddisfazione la destinazione diche consranno di dare linfa agli organici degli. Questo Governo si sta confermando attento alle esigenze del territorio in tutte le sue sfaccettature”. Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domeniconel commentare la destinazione diagli, anche sanniti, in forza dei quali quest’ultimi potranno, tramite procedura concorsuale, nuovi. “Un grande ed apprezzabile sforzo è stato posto in essere per il territorio sannita – commenta ancora– da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.