Ferrari | Prospettive strategiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Acquedotto del Fiora ha colto le opportunità del Pnrr per offrire al territorio ulterioripuntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione delle infrastrutture idriche". Ha iniziato così Piero, amministratore delegato di AdF. "Si tratta di una sfida industriale importante – ha aggiunto – che, con cantieri per oltre 7 milioni di investimenti, rappresenta un volano per lo sviluppo della città e del suo territorio, implementando nuove tecnologie idriche come la distrettualizzazione e la digitalizzazione delle reti, con vantaggi sia alla comunità servita, sia all’ambiente".