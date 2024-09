‘Extra in Tour Benevento’ | sabato a Montesarchio si scelgono i migliori oli extra vergine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata importante per l’oliodi oliva made in Campania.7 settembre nella storica sede del Museo Archeologico nazionale del Sannio Caudino diin provincia di Benevento è in programma il “PremioinBenevento”, concorso provinciale riservato agli oliidi oliva. La manifestazione è organizzata dall’Aprol Campania con il sostegno della Coldiretti Benevento, sarà presente anche il vice presidente nazionale Gennarino Masiello ed il supporto del comune dinelle persone del consigliere delegato all’agricoltura Umberto Schipani e del vice sindaco Morena Cecere che spiega: “L’olio è una delle ricchezze del nostro territorio ed eventi come questo servono a diffonderne la cultura non solo fra i partecipanti all’evento ma a tutti i consumatori”.