Dimarco ferisce la Francia | un gol prodezza riporta in parità l’Italia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Federicosi prende la scena in-Italia. Il centrocampista dell’Inter è l’autore di un gol magnifico che riapre la sfida per la squadra di Luciano Spalletti. CHE GOL! – Federicolascia a bocca aperta il pubblico del Parco dei Principi, con un gol pazzesco cheincontro la. La sfida di Nations League, iniziata alle 20.45, si era aperta nel peggiore dei modi per la squadra di Luciano Spalletti, ritrovatasi in svantaggio già al 1? dopo la rete di Bradley Barcola. Il centrocampista dell’Inter, però, risolve la situazione al 30? con una delle sue prodezze. Sul lato sinistro dell’aerea, con la classe che lo contraddistingue, scambia il pallone con Sandro Tonali.