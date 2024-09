Demi Moore e Margaret Qualley gemelle diverse alla premiere di “Substance”

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mentre il Festival di Venezia si avviaconclusione, il Toronto Film Festival inizia a regalarci nuove sorprendenti mise. Le protagoniste del primo red carpet sono state. Le due attrici hanno presentato The substance il film di Coralie Fargea. Per l’occasione, si sono presentate entrambe in black & white. Stesse nuances, stili diversi.ha optato per un look da babygirl firmato Chanel. Un mantello in taffetà ricamato di cristalli sopra a un bustier e shorts in velluto.rigorosa: mannish con camicia e cravatta abbinategonna lunga di raso. Nel filminterpreta la versione giovane di, dipendente da una sostanza che fa ringiovanire. In linea con l’estetica satura del film che riprende i colori accesi e le luci sparate degli spot pubblicitari, i costumi vanno dai cappotti gialli ai body lamé.