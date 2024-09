David sul taccuino dell’Inter | tra la concorrenza e un gradimento totale – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jonathanè uno dei grandi obiettivi della dirigenzaper la prossima estate. Il calciatore canadese, il cui contratto è in scadenza con il Lille, dovrebbe liberarsi a parametro zero nel 2025. Ecco che i nerazzurri fiutano l’affare, consapevoli però della. LA TRATTATIVA – Jonathanrappresenta uno dei parametri zero più appetibili che il fronte offensivo sia in grado di offrire all’Inter nella prossima finestra estiva di calciomercato. L’attaccante del Lille, autore di 1 gol nelle prime 3 gare di questa Ligue 1, potrebbe costituire il colpo decisivo per avere un reparto offensivo finalmente completo come da richiesta di mister Simone Inzaghi.