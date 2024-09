Cosa c' è dietro la scelta nominare premier Barnier secondo un osservatore della prima ora del macronismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Parigi. Oltre al principio di “non-censurabilità”, a guidare il presidenteRepubblica francese, Emmanuel Macron, nelladi Michelcome primo ministro è stata la garanzia che il nuovo inquilino di Matignon non smonterà pezzo dopo pezzo quanto costruito in sette anni, come invece aveva minacciato il Nuovo fronte popolare (Nfp), la coalizione delle sinistre. “La preservazione dell’eredità, ossia delle riforme votate durante il primo mandato e l’inizio del, è l’altra bussola che ha orientato Macron nella sua decisione”, spiega al Foglio François-Xavier Bourmaud, giornalista dell’Opinion eora del. Nfp, tramite la candidata designata Lucie Castets, aveva promesso di abrogare una dopo l’altra le riforme di Macron, a partire da quella delle pensioni.