Bergamo incidente in via per Grumello | muore 33enne

(Di venerdì 6 settembre 2024). Un giovane di 33 anni, Simone Monzio Compagnoni, di Canonica d’Adda, ha perso la vita venerdì sera (6 settembre) in unstradale in via per, sotto il cavalcavia dell’asse interurbano. Il dramma intorno alle 20,20. La vittima viaggiava in sella a uno scooter Honda Foresight in direzione. Per evitare una Fiat 500 che stava svoltando per immettersi in superstrada, ilavrebbe sbandato per poi cadere sull’asfalto. La dinamica è al vaglio della polizia locale di. Al momento non è chiaro se lo scooter e l’auto si siano scontrate. Quel che è certo è che il motociclista ha sbattuto la testa (se prima contro l’auto o direttamente sull’asfalto starà alla polizia chiarirlo). Ad ogni modo l’impatto è stato molto violento e nemmeno il casco è bastato a salvargli la vita.