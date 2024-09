Autobus terribile incidente | schianto e morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un tragicoha scosso Mottola, piccolo comune in provincia di Taranto, dove un uomo di 82 anni, Angelo Trisolini, è stato investito da undella linea extraurbana nel pomeriggio di ieri. L’anziano stava attraversando via Marco Polo quando è stato travolto dal mezzo. I soccorsi e il decesso in ospedale Subito dopo l’, il personale del 118 è intervenuto per prestare i primi soccorsi. Trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, l’82enne è deceduto poco dopo il suo arrivo, nonostante gli sforzi del personale medico. Indagini in corso sull’Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. Gli agenti della polizia locale di Mottola hanno avviato un’inchiesta per valutare la posizione del conducente del bus.