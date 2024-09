Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 6 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 6 settembre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 6L’inizio tanto atteso del processo a carico di Magdalena e Lara è arrivato. Ida si prepara ad affrontare il grande giorno sostenuta dall’affetto di Diego. Rabbiosa e frustrata per il comportamento ignobile di Costabile, Manuela teme che il suo progetto del parco archeologico sia destinato a fallire, ma un’iniziativa di Filippo e Serena potrebbe farle cambiare idea. Nunzio e Rossella si alleano per convincere Samuel a non andare a Berlino da Micaela.