Agatha | All Along una clip anticipa nuovi mostri Marvel

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 6 settembre 2024): Allsta facendo un po’ di chiarezza su alcuni deiche arriveranno nella serie Disney+. Sui social media, iStudios hanno pubblicato una nuovadei demoni che infestano la Strada delle Streghe. Quello rosso del trailer è in primo piano, ma le minacce che la congrega di Kathryn Hahn dovrà affrontare durante il viaggio sono molteplici. Mary Livanos, produttrice diAll, ha dichiarato: “Volevamo davvero essere autentici con le tecniche di ripresa della vecchia Hollywood”. Questo tipo di sensazione tattile è stata considerata un vantaggio dai vertici deiStudios. L’horror è diventato sempre più prevalente nella produzione dell’azienda. Proprio di recente, il capo dellaTelevision, Brad Winderbaum, ha dichiarato a EW che l’ingresso in questo genere è avvenuto in modo organico.