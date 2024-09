Violenze in carcere Spp | Continua il malessere tra il personale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Da una parte il reintegro in servizio di altri 9 agenti penitenziari per i fatti accaduti neldi Santa Maria Capua Vetere, nell’aprile 2020, dall’altra la recente richiesta di altre 29 misure cautelari nei confronti di altrettanti agenti dell’istituto casertano, questa di Santa Maria è una vicenda che si trascina da quattro anni e mezzo con troppi colleghi che hanno subito eno ancora a subire il disagio economico oltre che la “gogna” sui media”. Lo afferma, in una nota, il segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo per il quale “la vicenda in piena emergenza carceri ha un significato profondo che incide sulle condizioni di lavoro del