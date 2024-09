Terzi nuovamente di bronzo! È la seconda medaglia alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parigi. E siamo a due: Giuliacontinua la sua scalata ai Giochi Paralimpici di Parigi grazie alconquistato nei 100 stile libero S7 e punta decisa verso la tripletta. La 28enne è una maestra nella specialità, come aveva ampiamente dimostrato a Tokyo 2021, con l’oro e il record paralimpico di 1:09.21 ancora imbattuto. In questa edizione delleaveva già ottenuto ladianche nei 400 metri stile libero. Nella mattinata di ieri, mercoledì 4 settembre, la neomamma di Arzago d’Adda si era qualificata con scioltezza, ottenendo il quarto posto complessivo in batteria dietro al trittico statunitense Stickney, Marks e Coan.