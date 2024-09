Strage di Paderno | convalidato l' arresto del 17enne La gip ha ucciso con ferocia Può farlo ancora

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - La gip del Tribunale dei Minorenni Laura Margherita Pietrasanta hal'e disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ragazzo di 17 anni reo confesso di averei genitori e il fratellino nella loro casa diDugnano. La gip ha riconosciuto anche l'aggravante della premeditazione. A giustificare la convalida c'è anche il "concreto pericolo di recidiva". "Per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini - scrive la giudice - sussiste il concreto e attuale pericolo che questa possa reiterare, se lasciata libera, analoghe condotte".