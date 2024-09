Sparatoria a Monaco vicino al consolato israeliano ucciso l’assalitore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Un uomo armato è statostamattina dalla polizia nel corso di unadi Baviera, in Germania. L’uomo ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nei pressi delgeneralee di un centro di documentazione nazista, ma è stato "neutralizzato" dalle forze dell’ordine prima che potesse fare vittime. L’episodio si è verificato nel 52esimo anniversario dell'attacco terroristico alle Olimpiadi didel 1972, quando 11 atleti israeliani furono massacrati da un commando Una "persona sospetta" è stata colpita, ha scritto la polizia su X, invitando i residenti a evitare la zona. Gli agenti, ancora presenti in massa sul posto, hanno installato barriere stradali per impedire il passaggio e isolare l'intera area. L'area viene sorvolata da un elicottero, ma stando ai media locali non ci sarebbero altri sospetti.