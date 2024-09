Serie A 2024 2025 | è già testa a testa tra Inter e Juventus?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024): è giàtrae Juve? Le quote antepost dei bookmakers dopo le prime tre giornate di campionato Torino, 5 settembreA – In un avvio di stagione che ha già saputo riservare non pochi colpi di scena,sono risultate indubbiamente tra le big più brillanti. I nerazzurri, dopo il mezzo inciampo dell’esordio a Genova, sono riusciti a ripartire immediatamente a pieno ritmo, superando di forza prima il Lecce e poi l’Atalanta. La formazione di Thiago Motta è invece reduce dal parino con la Roma, che ha fatto seguito alle convincenti vittorie contro Como e Verona. Le due storiche rivali si ritrovano quindi a guidare la classifica a 7 punti insieme a Torino e Udinese, vere sorprese di questo avvio.