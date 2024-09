Scippo alla Ferrari maxi accordo | annuncio vicinissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 5 settembre 2024)trovato eufficiale. Niente da fare per Vasseur che non riesce nel colpo grosso A Vasseur stavolta il colpo grosso non riesce. Dopo Hamilton lasembrava potesse prendere anche quell’ingegnere che avrebbe potuto dare una mano l’anno prossimo, ma non sarà così, almeno stando alle informazioni che proprio in queste ore sono state riportate dal Daily Mail. Fred Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itC’è da dire però una cosa. La Rossa da un poco di tempo si era defilata dquestione, perché non voleva dare tutto quel via libera che Newey voleva. Carta bianca e un ingaggio faraonica e se sulla seconda cosa si sarebbe potuto anche trattare, dei problemi sono sorti nel momento in cui l’ex Red Bull avrebbe avanzato delle pretese che per una scuderia come quella italiana sarebbero state difficili da accettare.