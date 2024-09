Ryan Prevedel e Tommy Hilfiger insieme a Monza nel segno del preppy

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lo scorso Gran Premio dinon sarà ricordato solo per la vittoria di Charles Leclerc, ma anche per la presenza di numerose celeb e volti noti nei paddock del circuito. Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini, Marcel Jacobs, Jeremy Renner, Louis Tomlinson, Myriam Sylla e Roberto Bolle erano solo alcuni dei nomi presenti a quello che è ormai il principale evento sportivo italiano. Tra gli invitati c’era anche, content creator da circa 4 milioni di follower, invitato daper testimoniare in prima persona il ruolo centrale del marchio americano nel mondo della Formula 1. «Definirei il mio stile, per me significa mocassini, camicie e tutto ciò che è un po' più formale ma abbinato a qualcosa di più street» ha raccontatoal Behind the Style di GQ.