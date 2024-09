Riportando tutto a casa | ecco i Modena City Ramblers

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gran finale di Con-vivere Carrara Festival domenica 8 settembre: alle 20.30, all’Accademia di Belle Arti, spazio a “cangia, il ciel s’abbella”, un omaggio a Carlo Bergonzi nel centenario della nascita (a cura di Circolo Amici della lirica A. Mercuriali, con i tenori Lorenzo Martelli, Rino Matafù, Lorenzo Papasodero, Carlo Raffaelli e al pianoforte Cesare Goretta). Sempre domenica 8 settembre chiuderanno il programma degli spettacoli, alle 21.30, in Piazza XXVII Aprile, icon “”. Inascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’Isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa.