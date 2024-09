Rebecca Cheptegei non ce l’ha fatta È morta la maratoneta bruciata dal suo fidanzato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024)non ce. Laugandese èa causa delle ferite inferte dalla terribile aggressione subita dal suo, cheviva. Come riporta il Telegraph: “Laolimpica presumibilmente cosparsa di benzina e data alle fiamme dal suo, madre di due figli, e’dopo le ustioni riportate sull’80% del suo corpo, secondo l’ospedale che la curava. «Sfortunatamente, l’abbiamo persa dopo che tutti i suoi organi hanno smesso di funzionare la scorsa notte», ha detto Owen Menach, direttore del Moi Teaching and Referral Hospital di Eldoret, in Kenya. La Federazione di atletica dell’Uganda ha anche pubblicato su X:«Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la scomparsa della nostra atleta,, che è stata tragicamente vittima di violenza domestica.