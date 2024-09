Ragazzino ucciso a Bologna botta e risposta fra sindaco e Ugolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 –fra ildiMatteo Lepore e la candidata del centrodestra alle prossime regionali dell’Emilia Romagna Elena: al centro c’è la tragica notizia dell’omicidio di undi 16 anni, Fallou Sall, accoltellato da un coetaneo ieri sera in via Piave a. L’accoltellamento fatale che avrebbe dietro l’ombra del bullismo, sta sconvolgendo l’opinione pubblica. La notizia si è subito rincorsa sul web e sui social scatenando una marea di reazioni. Dei tanti cittadini increduli e ovviamente di politici e istituzioni. La prima a intervenire è stata la candidata del centrodestra alle Regionali dell’Emilia Romagna, Elena. “Ieri sera a, due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati accoltellati, e purtroppo uno di loro non ce l’ha fatta - scrive la rettrice delle scuole Malpighi sul suo profilo Instagram -.