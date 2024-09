Pompei e il gossip | Mary? Una leader Questo posto era piccolo per lei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Napoli) Il sole picchia forte sui basoli di pietra lavica a, una città che da secoli è intrappolata tra incanto del passato e tensioni del presente. Bisogna partire da qui per scoprire il volto segreto di Maria Rosaria Boccia, la ‘femme fatale’ del ministro Sangiuliano. La città, per quanto internazionale, resta uncentro impregnato di incenso e litanie. E qui, tra i locali del centro e le bancarelle di paccottiglia, si nasconde una trama di memorie ancora viva, intrecciata con i racconti di chi ha conosciuto Maria Rosaria da vicino. Angela Solimeno, una donna sulla cinquantina, l’ha vista crescere. È fuori dal negozio di alimentari di suo fratello in via Provinciale, uno di quei posti resistenti al tempo. "Rosy era una di quelle ragazze che sapevano come farsi notare. Sempre la più elegante, la più spigliata, quella con le idee più grandi.