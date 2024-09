Perché mi inca… decisamente Scoppia la furia di Del Debbio in diretta su Rete Quattro Il VIDEO virale

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Paolo Del, la sta in: un’esplosione di rabbia inaspettata ha scosso lo studio di “4 di Sera”, la nuova trasmissione di approfondimento di4 condotta dallo stesso Del. Durante la seconda puntata, andata in onda il 3 settembre, un problema tecnico ha fatto perdere le staffe al conduttore, che non ha esitato a sfogarsi in, lasciando tutti senza parole. Durante il dibattito intorno allo scandalo che ha travolto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il conduttore è stato protagonista di una vera sta: scopriamo con chi ce l’aveva e, soprattutto,il conduttore era così into.? Rimani aggiornato: Segui tutte le notizie sulla televisione su UrbanPost Cosa è successo Mentre si discuteva dell’affaire Sangiuliano, l’audio ha iniziato a fare i capricci, e Delha sbottato: “Non si sente! Se non risolvete, ci penso io!”.