Paralimpiadi 2024 la Paracanoa Azzurra al debutto a Parigi | dal 6 settembre allo Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5– Per laitaliana prende ufficialmente il via la sfida dei XVII Giochi Paralimpici di, con le gare in programma dal 6 all’8di-sur-. L’Italia ha conquistato tutti i pass paralimpici disponibili nelle qualificazioni e si presenta, agli ordini del direttore tecnico Stefano Porcu, con ben otto atleti (tre donne e cinque uomini) per quello che sarà il terzo appuntamento nella storia dellaai Giochi. La disciplina infatti ha fatto il suo esordio nel programma paralimpico di Rio 2016 e dara l’Italia si è sempre confermata ai vertici della specialità, conquistano la prima medaglia della sua storia con il bronzo di Federico Mancarella nel KL2 ai Giochi di Tokyo.