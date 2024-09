Oroscopo Paolo Fox fine settimana 7-8 settembre | i segni migliori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’astrologo più famoso d’Italia,Fox, ha svelato le sue previsioni per il prossimodel 7 e 82024. Ecco un estratto delle sue anticipazioni segno per segno. Ariete: Venere nel segno porta novità positive in amore. Approfittane per farti avanti con una persona che ti interessa. Sul lavoro, buone opportunità di crescita e nuovi progetti in arrivo. Toro: Cerca di non essere troppo possessivo in amore. Venere nel segno ti rende passionale ma fai attenzione a non esagerare. Nel lavoro, valuta bene le spese extra che potrebbero arrivare intorno al 7. >> “Mese pazzesco per voi”., Ada Alberti svela quali sono ifortunati in amore Gemelli: Sei pieno di entusiasmo e voglia di fare. Dopo un periodo difficile, stai ritrovando serenità. Dedica più tempo alla persona amata che potrebbe aver bisogno di te.