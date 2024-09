No il metodo Garuda non è un tipo di allenamento pensato per gli scansafatiche

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilpromette di togliere ogni sensazione di fatica e dolore associata allo sforzo fisico. Ilè un nuovo approccio allo sport che combina flessibilità, forza e fluidità. Perfetto per chi vuole mantenersi in forma evitando l'esaurimento fisico associato agli allenamenti più tradizionali. Che cos'è il? Creato da James D'Silva, ex ballerino professionista, ilsi ispira a una sapiente combinazione di discipline come lo yoga, il pilates, la danza classica e il tai chi. Il suo nome fa riferimento al mitico uccello, simbolo di forza e agilità nella cultura indù, e si rispecchia nell'obiettivo della pratica: imparare a muoversi con la grazia e la potenza di un uccello in volo, sviluppando al contempo una muscolatura forte.