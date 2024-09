Netflix pubblica il trailer ufficiale per la docuserie Mr McMahon

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha rilasciato ufficialmente ildella sua nuova, “Mr.“, in vista della sua premiere il 25 settembre. La serie in sei episodi esplora a fondo la vita e l’eredità di Vince, affrontando sia i suoi successi professionali che le controversie. Ilsvela una serie di interviste con personaggi di alto profilo, tra cui lo stesso Vince, oltre a leggende del wrestling come Dwayne “The Rock” Johnson, Hulk Hogan, Steve Austin, John Cena e Bret Hart. Altri nomi di spicco come Bruce Prichard, Eric Bischoff e Paul “Triple H” Levesque condividono le loro opinioni, insieme alla personalità dei media David Shoemaker.apre ilparlando della sua immagine, dicendo: “La gente si è chiesta chi sono veramente. Sai, mi ritraggono come un cattivo, ma nessuno mi conosce davvero.” Ascesa, declino, scandali.