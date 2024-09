MotoGP Marc Marquez | Devo crescere sulla costanza per stare con Martin e Bagnaia ad Aragon condizioni speciali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)si avvicina con estrema fiducia al Gran Premio di San Marino a Misano: il Cabroncito è nella parte migliore della stagione, è reduce dalla vittoria per dispersione adladdove ha fatto un weekend perfetto, con pole position, successo nella Sprint Race e appunto in gara. Potrà tornare addirittura in lotta per il Mondiale? Ecco le considerazioni dello spagnolo del Team Gresini in conferenza stampa: “Il mio obiettivo minimo per questa stagione l’ho centrato ad, ora è il momento di continuare a lavorare e a spingere. Certo, dopo quel weekend possiamo essere un po’ più convinti e voglio cavalcare questa iniezione di fiducia, questa carica per continuare a spingere e a lavorare. Ogni giorno e ogni gara io e il team capiamo qualcosa di più di questa moto. Sarebbe bello ritrovare le sensazioni dianche a Misano.