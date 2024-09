Limonov recensione | neanche Ben Whishaw può salvare quest’opaca trasposizione di Carrère

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) La nostradidi Kirill Serebrennikov con Benprotagonista, in concorso a Cannes 77 e liberamente adattato dal romanzo omonimo di Emmanuel: unaopaca e senza un baricentro che spreca la potenza del materiale originale Tra i grandi titoli di Cannes 77era, almeno sulla carta, quello con il potenziale d’interesse più alto sia per la natura del materiale di partenza, lo splendido romanzo omonomo di Emmanuel, e sia perché dietro la macchina da presa ci sarebbe stata la mano di Kirill Serebrennikov 0che per l’occasione dirige Ben. Per questo la delusione è tanta per un film così opaco, così inutilmente pomposo e barocco, istrionico nel senso peggiore del termine e incapace di trovare un baricentro, un focus di qualunque tipo che non sia il fascino del proprio protagonista.