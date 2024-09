L’altra signora | Naomi Campbell lancia una frecciata velenosa a Wintour agli Awards

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 5 settembre 2024) Le rivalità nel mondo della moda sono sempre avvincenti, ma quando coinvolgono due delle figure più influenti dell’industria, la tensione diventa palpabile., l’icona delle passerelle, e Anna, la regina incontrastata di Vogue, si sono trovate al centro di un momento di imbarazzo e provocazione durante il prestigioso Harlem’s Fashion Row Fashion Show & Style. Quello che sembrava essere un riconoscimento di routine per il lavoro e l’influenza disi è trasformato in una sottile batta di frecciatine tra la supermodella e la famosa direttrice di Vogue. L’inizio di una serata pungente La serata del 3 settembre era iniziata con grandi aspettative, e, che avrebbe ricevuto il Fashion Icon Award, si preparava a ricevere il meritato riconoscimento per la sua straordinaria carriera.