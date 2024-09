La squadra Nuovo pesante ko Sylla fuori due mesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) SeiLewis, due Dell’Orco e adesso altri due(almeno) di fermo per. A fare luce, il bollettino medico del club biancorosso che comunica "che gli accertamenti clinici eseguiti dal calciatore Youssouph, a cura del dottor Giovanni Rosi al centro diagnostico di Corciano della Casa di Cura Liotti, hanno messo in evidenza una lesione del legamento collaterale mediale di secondo grado del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimati in 50-60 giorni. Il giocatore ha già iniziato le cure del caso". Insomma, altra tegola in casa-Grifo. Il Perugia, adesso, punterà a recuperare Seghetti per avere maggiori possibilità in attacco: l’attaccante ieri ha lavorato a parte in campo e oggi potrebbe aggregarsi al gruppo con poche chance, però, di essere convocato per domenica.