La crisi morde l’ultradestra cresce | Esistono due Germanie diverse E l’Est chiede risposte semplici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Farruggia "Non crediate che milioni di tedeschi siano diventati neonazisti e xenofobi o populisti amici di Putin. Il 60% di quelli hanno votato per la destra estrema di Afd o per i populisti di sinistra Bsw ha poi detto, nei sondaggi e le interviste dopo le elezioni in Turingia e Sassonia, di aver voluto mandare un segnale al governo. Laeconomica. E, specie nell’ex Germania orientale, vuolea problemi complessi. Ultradestra e populisti gliele danno, illudendoli. Il risultato è che, senza troppe adesioni ideologiche, vengono votati". Così la professoressa Helene Harth (foto), fondatrice dell’istituto di romanistica dell’Università di Potsdam, 20 chilometri a sud ovest di Berlino, centro maggiore del land orientale del Brandeburgo.