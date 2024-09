La clausola non sarà valida a… già svelata la volontà del club | scoppia un caso legato al calciatore?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono giorni importanti in casa Napoli. La società è ancora alle prese con le operazioni di mercato, nonostante la sessione si sia conclusa. Il mercato estivo è ormai concluso, ma in casa Napoli si continua a lavorare per il futuro e non solo. Gli innesti sono stati importanti, ancor più quelli delle ultimissime ore di calciomercato. Infatti, la società ha provato in tutti i modi ad assecondare le richieste di Antonio Conte, il quale ha delle idee ben precise. Ilazzurro, oltre a ciò, ha dovuto fare i conti con una grana importante per tutta l’estate. Si tratta, naturalmente, di Victor Osimhen. Quest’ultimo, è stato oggetto di “discussione” nel corso dell’estate a causa della suadi approdare altrove. Alla fine, anche oltre la scadenza del mercato, il nigeriano è riuscito nel suo intento: ha lasciato la Campania.