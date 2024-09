Giovanissimi bravi e vincenti Canottieri Firenze da Oscar E ora la regata sprint del 14 e 15

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo i recenti successi della, che ha trionfato agli Europei polacchi e ai Mondiali canadesi under 19 col diciassettenne Giovanni Paoli, alla Coupe de la Jeunesse di Racice (Repubblica Ceca) con Vittoria Card e Roy Rabah (timoniere), ai campionati tricolori under 17 con Andrea Pellegrino, Lapo Baldi, Pietro Targioni e Giulio Papetti insieme al timoniere Filippo Joannais, e ha collezionato numerosi altri risultati di vertice in Italia e all’estero nelle varie categorie, ora è la volta dei più giovani: cadetti e allievi, nati dal 2010 al 2014.