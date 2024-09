Germania | sparatoria a Berlino un morto e due feriti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 set. (Adnkronos/Dpa) – Un uomo è stato ucciso e altri due sono rimastiin unaavvenuta anelle prime ore di oggi. Lo riferisce la polizia tedesca, precisando che lasi è verificata nel distretto di Schöneberg, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari. Un uomo di 42 anni non ha potuto essere rianimato sul posto ed è stato dichiaratodurante il trasporto in ospedale.Uno deiha riportato ferite gravi, mentre l’altro ferite lievi. Entrambi gli uomini sono stati portati in ospedale per un intervento chirurgico. Non è chiaro il motivo della. L'articolo, une dueCalcioWeb.