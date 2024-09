È morta la maratoneta olimpica Rebecca Cheptegei Il compagno le aveva dato fuoco

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non ce l’ha fattaugandese 33enne,per le ustioni riportate dopo l’aggressione del, avvenuta quattro giorni fa in Kenya. Ad annunciarlo il presidente del Comitato olimpico ugandese, Donald Rukare. We have learnt of the sad passing on of our Olympic athleteOLY following a vicious attack by her boyfriend. May her gentle soul rest in peace and we strongly condemn violence against women. This was a cowardly and senseless act that has led to the loss of a pic.twitter.com/V8Mog3oMOX— Donald Rukare (@drukare) September 5, 2024 Abbiamo appreso della triste scomparsa della nostra atletain seguito a un violento attacco da parte del suo fidanzato. Possa la sua anima gentile riposare in pace e condanniamo fermamente la violenza contro le donne.