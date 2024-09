Dal 6 settembre torna su Real Time Bake Off Italia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 5 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Le porte del tendone più amato della tv stanno per riaprirsi: arriva la dodicesima edizione di “Off– Dolci in forno”, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijayper Warner Bros. Discovery, da venerdì 6in prima serata su(canale 31). Grande novità quest’anno per il cooking show punta di diamante dell’offerta di: alla padrona di casa Benedetta Parodi e all’immancabile Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, si aggiunge come superospite fisso della prova tecnica il Maestro Pasticcere Iginio Massari, che porterà la sua grande esperienza e il suo sguardo critico sotto il tendone.