Cheptgei morta la maratoneta olimpica bruciata viva del suo fidanzato | orrore in Uganda

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non ce l'ha fatta Rebecca, ladell'scomparsa a soli 33 anni dopo quattro giorni di agonia. L'atleta èa causa delle gravissime ustioni riportate sul 75% del corpo. A toglierle la vita è stato il suoal culmine di un'accesa discussione. Il compagno dell'atleta aveva fatto irruzione nell'abitazione della donna che era appena rientrata a casa dopo essere stata a messa con i suoi figli. L'uomo le aveva prima lanciato addosso ella benzina e poi dato fuoco causandole delle gravissime ustioni per cui era stata ricoverata per quattro giorni all'ospedale Eldoret in Kenya in terapia intensiva. Lal'avevamo vista il mese scorso a Parigi per le Olimpiadi e ha gareggiato in questa specialità dell'atletica classificandosi 44esima.