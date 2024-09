Atletica Tebogo spaziale 19 55 a Zurigo Duplantis frenato dalla pioggia Fabbri sul podio Furlani alle finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lae una temperatura di 17 °C hanno condizionato il Weltklasse, la tappa della Diamond League che è andata in scena a(Svizzera). L’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante prima delle(13-14 settembre a Bruxelles) non ha potuto fornire risultati di grido dal punto di vista prestazionale a causa delle avverse condizioni meteo (anche se un paio di squilli non sono mancati), ma le emozioni non sono mancate allo Stadio Letzigrund, sede di uno dei meeting più prestigiosi della stagione. RISULTATI DIAMOND LEAGUEOGGI 200 METRI (MASCHILE) – Gara semplicemente strepitosa vinta dal botswano Letsilecon l’eccezionale tempo di 19.55 (0,4 m/s di vento contrario). Il Campione Olimpico è emerso negli ultimi 50 metri, superando di slancio un pimpante Kenneth Bednarek (19.57) e l’altro statunitense Erriyon Knighton (19.