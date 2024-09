Ascolta il nuovo brano di Ztrada | Angelo Custode

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dal 6 settembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming in rotazione radiofonica “”, ilsingolo di. “” è unche raffigura una denuncia sociale verso la falsità della società in cui viviamo, che viene erroneamente divisa in bene e male. La canzone, che appartiene al genere rap/trap, è una riflessione profonda, non si riduce alla superficialità spesso presente nei testi dei cantanti rap emergenti. Commenta l’artista la nuova release: “Segnalare la falsità della società odierna divisa tra bene e male”. Biografia Alessandro Paganelli, in arte, nasce a Cesena il 28/06/2003 a Cesena. Avendo suonato il pianoforte sin dall’età di 6 anni, Alessandro è sempre stato affine al mondo della musica e della sonorità.