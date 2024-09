Ariana Grande e Cynthia Erivo sfidano la forza di gravità nel nuovo trailer di Wicked

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024)ladineldiAnche se siamo tristi per la fine dell’estate, ringraziamo il cielo che sia settembre perché mancano poco più di due mesi all’arrivo di: Parte 1. Per celebrare l’occasione, la Universal Pictures ha rilasciato l’ultimo teaser che anticipa ciò che accadrà nella prima parte dell’adattamento cinematografico di Jon M. Chu del musical vincitore del Tony Award.continuano a rubare la scena in quest’ultimo teaser, lasciando che le loro voci volino più in alto che mai. Divisa in due parti per motivi di tempo, la prima metà dipresenterà al pubblico Galinda Upland () ed Elphaba Thropp (), due nuove studentesse della Shiz University che non potrebbero essere più diverse – o almeno così pensano.