Alma Guida esulta per la sentenza del giudice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024)no l’Juventus Fano e i tifosi granata rimasti fedeli per ladel Tribunale federale territoriale che ha respinto il ricorso della Jesina riguardante la decisione del Comitato regionale marchigiano di iscrivere il club granata in Eccellenza. La squadra del presidente Salvatoredovrebbe affrontare domenica in casa sul campo di Fermignano la K Sport Montecchio, ma sull’effettuazione del match pende ancora la decisione del sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi che già nella riunione del Comitato provinciale dell’ordine pubblico di lunedì scorso si era detto preoccupato in quanto nel fine settimana a Fermignano c’è il Gran premio del Biciclo Ottocentesco con la partecipazione di migliaia di persone.