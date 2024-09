Venezia 81 settimo red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Mancano pochi giorni alla fine dell’ottantunesima edizioneinternazionale d’artetografica di. Sabato 7 settembre conosceremo i trionfatori del Festival più antico del mondo. La giuria presieduta dall’attrice francese Isabelle Huppert avrà il suo bel daffare nell’eleggere il miglior film in concorso. Madrina la splendida attrice e moitaliana Sveva Alviti. La settima giornatadeldiè stata all’insegna di Daniel Craig. L’attore britannico diventato noto in tutto il mondo per aver interpretato James Bond è il protagonista del terzo dei cinque film italiani in Concorso: Queer di Luca Guadagnino. In Concorso anche Harvest di Athina Rachel Tsangari. Fuori Concorso sono stati proiettati i film 2073 di Asif Kapadia, Maldoror di Fabrice du Welz e Bestiari, erbari e lapidari di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti.