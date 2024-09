Triathlon | Seregni e Steinhauser in Repubblica Ceca per la tappa di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Archiviate le Olimpiadi di Parigi 2024, torna la WorldCup con l’appuntamento di Karlovy Vary, in. Ladel massimo circuito mondiale, che il 5 ottobre si sposterà a Roma, va in scena domenica 8 settembre sulla distanza olimpica con due giri da 750 m di nuoto, ciclismo con 6.5 km di trasferimento e 4 giri da 4.9 km per un totale di 40.8 km di percorso e corsa finale di 10 km in quattro giri. Saranno due le azzurre in gara nell’ottavo appuntamento consecutivo nella città della: Biancae Verena. La partenza è prevista alle 10.00 per quanto riguarda la gara femminile, mentre quella maschile prenderà il via alle 15.00.inper ladidelSportFace.