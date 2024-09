Travaglio a La7 | Gli attacchi di Renzi? Continua a tirarmi in ballo ma io non guido il Pd né i 5 stelle È un uomo disperato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “ce l’ha con me? Vedo che si agita molto ein. Mi scambia per qualcun altro probabilmente. Io nonnessuna coalizione, nonil Pd, noni 5. Se li guidassi i 5non sarebbero entrati nel governo Draghi e non avrebbero fatto una serie di altre fesserie. Se guidassi il Pd comincerei a dirgli di votare contro le mozioni e le risoluzioni per le armi e la guerra. È un, faccio il giornalista, osservo”. Così Marcoospite de L’Aria che Tira su La7 commentando glidiche dal palco della Festa dell’Unità delle Marche a Pesaro ha citato più volte il direttore del Fatto Quotidiano e il giornale stesso.