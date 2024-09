Tiro a segno Davide Franceschetti centra il bronzo nella pistola 50m SH1 mista P4 alle Paralimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nell’ultima giornata con gli azzurri protagonisti neldi Parigi 2024 arriva la medaglia per l’Italia:50m SH1/open P4 grande prestazione di, cheil, mentrecarabina 50m prona SH2/open R9 non raggiungono la finale Andrea Liverani, il quale chiude 12°, e Pamela Novaglio, che si classifica 24ma.50m SH1/open P4 la medaglia azzurra porta la firma di, che conquista il, classificandosi terzo in finale con il punteggio di 199.7, uscendo di scena a due colpi dal termine. Oro al cinese Yang Chao, che ottiene il nuovo record paralimpico con 220.1, superando nel duello conclusivo l’uzbeko Server Ibragimov, d’argento a quota 215.3.